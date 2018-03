Avezzano, vertice di maggioranza in Comune. Faccia a faccia tra il sindaco De Angelis e gli scontenti

Avezzano. Dopo una pizza serale il primo cittadino, Gabriele De Angelis, convoca la sua rinnovata maggioranza in Comune. Questo pomeriggio, alle 15, assessori e consiglieri sfileranno uno dopo l’altro in municipio per un momento di confronto e, forse, di scontro. L’intento è quello di trovare la strada giusta per ripartire tutti insieme e smussare quei malcontenti che si sono palesati dopo il rimpasto in giunta e la successiva ridistribuzione delle deleghe. Nella consultazione pomeridiana non è chiaro ancora se ci saranno i tre dissidenti: Donato Aratari, Maria Antonietta Dominici e Alessandro Pierleoni.

I consiglieri di maggioranza avevano preferito non partecipare alla pizza informale di qualche sera fa, ma probabilmente oggi, in un luogo istituzionale e in momento di vero confronto, saranno presenti per dire la loro insieme agli altri assessori e consiglieri. Il cerchio quindi potrebbe chiudersi proprio con l’appuntamento del pomeriggio e anche il sindaco De Angelis, dopo giorni e giorni di incontri, riunioni e strette di mano, potrebbe tirare un sospiro di sollievo e dedicarsi ai riti pasquali. E’ solo questione di poche ore.