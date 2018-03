Processione del Cristo Morto a Celano, il sindaco Santilli: è pronto il piano di sicurezza

Celano. Pronto il piano di sicurezza a Celano per la processione del Cristo Morto. La funzione religiosa prenderà vita dopo pomeriggio, a partire dalle 16, e attraverserà tutta la città per poi tornare in piazza IV Novembre. Alla luce delle imposizioni arrivate dalla Prefettura per i piani di sicurezza il primo cittadino di Celano, Settimio Santilli, ha studiato insieme ai tecnici le soluzioni migliori per assicurare tranquillità ai fedeli. “Abbiamo studiato un piano di sicurezza anche per la processione di “Gesù Cristo Morto” del prossimo venerdì Santo”, ha commentato il primo cittadino Santilli, “con relativa ordinanza di divieto di sosta con rimozione forzata a partire dalle 14 fino alle 19 degli autoveicoli in sosta e da ostacolo lungo il percorso.

Si ringrazia della collaborazione la Confraternita Santissimo Sacramento e dei Santi Martiri e si invitano i cittadini a fare massima attenzione alla sosta degli autoveicoli”.