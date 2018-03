Riti di Pasqua, arriva l’ordinanza del sindaco di Scurcola: nelle chiese vietato l’affollamento e la sosta per più di 2 ore

Scurcola Marsicana. Festività pasquali, arriva l’input dal Comune: no all’assembramento e alla concentrazione dei fedeli nelle chiese. Alla luce delle normative contenute nel piano di protezione civile il primo cittadino di Scurcola Marsicana, Maria Olimpia Morgante, ha invitato la popolazione a prestare degli accorgimenti durante le festività pasquali. “Fino a quando non verranno eseguite le verifiche sismiche negli edifici pubblici di culto dislocati nel territorio comunale”, si legge nella nota del primo cittadino, “è opportuno limitare l’uso degli stessi,

evitare l’affollamento e la concentrazione di fedeli all’interno degli edifici per un periodo non superiore alle due ore, favorire l’organizzazione dei flussi di entrata e uscita attraverso la formazione di piccoli gruppi di persone e ridurre il più possibile i tempi di permanenza all’interno. E’ necessario inoltre organizzare i percorsi di entrata e di esodo dagli edifici fornendo adeguate istruzioni agli utilizzatori in caso di emergenza”.