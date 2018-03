Sante Marie. Banchi, sedie e armadi nuovi per la scuola per l’infanzia Pio XII di Sante Marie. Ieri mattina i bambini entrando in classe hanno avuto una bella sorpresa. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Lorenzo Berardinetti, ha fatto arrivare a scuola arredi nuovi e colorati per rendere ancora più accogliente l’ambiente scolastico. Soddisfatti per l’iniziativa i genitori e le insegnanti dell’associazione Madonna del Passo di Avezzano che gestiscono la struttura.