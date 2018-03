I giovanissimi del Tagliacozzo calcio in campo a Coverciano per un’amichevole con le ragazze

Tagliacozzo. I giovanissimi del Tagliacozzo calcio sono scesi in campo al centro tecnico federale “Luigi Ridolfi” di Coverciano contro la nazionale under 17. Accompagnati dal presidente della società sportiva Vincenzo Mastroddi, dagli assistenti e dai loro allenatori Filippo Lancia e Attilio Tucci, i ragazzi sono stati invitati nella sede del settore tecnico della federazione italiana giuoco calcio e dei ritiri delle rappresentative nazionali italiane per disputare un match. La squadra dei giovanissimi ha avuto l’opportunità di essere invitata a Coverciano (Firenze) per una partita di calcio contro la nazionale under 17 femminile, tra emozione e foto ricordo.