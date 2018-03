Gabriele, un ragazzo di Civitella Roveto a Rai Uno tra i “Soliti Ignoti” di Amadues.

Civitella Roveto. Questa sera, come tutte le sere su Rai Uno, è andato in onda, in prima serata, “I Soliti Ignoti” di Amadeus. Stavolta però, tra gli ignoti c’era anche Gabriele, un ragazzo di una frazione di Civitella Roveto (Peschiera) che di mestiere ripara sax. Gabriele ha trentadue anni ed è stato il primo ad essere esaminato dalla concorrente tra una schiera di mestieri singolari, c’era chi faceva parkour, chi la spuma, chi borse con foglie di mais chi paracarri eccetera…eccetera. Il programma si è aperto con un omaggio al grande Fabrizio Frizzi, scomparso prematuramente in questi giorni. Fu proprio lui a volerlo ed a presentare la prima puntata, l’ultima immagine di lui quella con un sorriso rassicurante, come sono soliti ricordarlo tutti coloro che lo hanno sempre seguito con ammirazione. La puntata si è chiusa con grande soddisfazione della concorrente che è riuscita ad indovinare il parente misterioso portando a casa un bel gruzzoletto. Monica Virgilio