Riparte il progetto “Crescere in digitale” che promuove l’occupazione degli inattivi privi di titolo di studio

Avezzano. Prende di nuovo il via il progetto “Crescere in digitale”, per promuovere l’occupazione dei giovani che non studiano e che sono attualmente disoccupati (neet). Il progetto, nato dalla collaborazione tra il Ministero del Lavoro, l’Anpal, Unioncamere e Google, mira a garantire ai partecipanti l’acquisizione di competenze digitali. Già nella sua prima edizione, “Crescere in digitale” ha portato all’attivazione di ben tremila tirocini a supporto della digitalizzazione delle piccole e medie imprese, rimborsati con 500 euro al mese per sei mesi. Il progetto durerà fino all’anno 2020 e sono previsti corsi online arricchiti di nuovi contenuti (industry 4.0, machine learning e sicurezza) per cinquemila nuovi tirocini a disposizione di neet e imprese. Le Aziende possono iscriversi al progetto al seguente link: https://www.crescereindigitale.it/imprese/. Mentre le persone interessate a partecipare, previa iscrizione a Garanzia Giovani, possono invece sostenere il corso online, registrandosi al link: https://mooc.cresereindigitale.it/login?mode=select&_ga=2.93457374.2145024211.1521652072-1655278462.149167087 (M.D.P.)