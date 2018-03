Celere intervento dell’azienda di trasporti Tua a seguito dello spiacevole incidente di un passeggero

Avezzano. In seguito alla vicenda che ha visto un passeggero colpito da una griglia che si è distaccata all’interno di un bus diretto da Avezzano a L’Aquila, l’azienda di trasporti Tua ha voluto precisare che lo spiacevole episodio ha riguardato una griglia copri-diffusore dell’aria condizionata. La griglia era posta in alto e al centro dell’autobus, a causa di un difetto della cerniera di chiusura. La grigia in questione è stata poi messa prontamente in sicurezza e, in via precauzionale, sono stati disposti controlli su tutti i bus della stessa tipologia al fine di introdurre la necessaria modifica. Tua ha poi ribadito le proprie scuse al passeggero coinvolto ed assicura ogni necessaria azione atta a prevenire il ripetersi di fatti analoghi. (M.D.P.)