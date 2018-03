Rapporti sessuale con una studentessa minorenne in cambio di droga, arrestato giovane di Avezzano

Avezzano. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare con la quale ha applicato gli arresti domiciliari nei confronti di Mauro Marziani, 29 anni, di Avezzano, accusato spaccio di sostanze stupefacenti anche nei confronti di una minorenne e ricettazione. Secondo l’ordinanza, l’uomo avrebbe ceduto in più occasioni crack a una studentessa di Avezzano a fronte di un pagamento che oscillava tra i 20 ed i 50 euro. In un’occasione, in cambio della droga, avrebbe ricevuto in cambio un Ipad del valore di 100 euro che la giovane aveva sottratto al padre: successivamente, con la promessa di regalarle altra droga ed approfittando delle particolari condizioni psichiche della ragazza derivanti dal consumo di stupefacenti, avrebbe prima chiesto e poi costretto la minorenne ad avere con lui un rapporto sessuale.

Per questi motivi il giudice, accogliendo la richiesta del pm Maurizio Maria Cerrato, ha disposto la misura cautelare eseguita dagli agenti del commissariato di Stato, coordinati dal vice questore Giancarlo Ippoiliti, a carico dell’avezzanese con l’applicazione del braccialetto elettronico. L’uomo è difeso dall’avvocato Antonio Pascale.