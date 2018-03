De Angelis convoca la nuova maggioranza per una cena, ma non tutti i consiglieri si presentano

Avezzano. Messa a punto la nuova giunta e distribuite le deleghe il sindaco Gabriele De Angelis ha convocato i suoi a cena. Davanti a una pizza il primo cittadino e i suoi stretti collaboratori erano certi di poter trovare di nuovo la serenità di un tempo, mettere un punto ai 7 mesi di amministrazione passata e ricominciare a camminare insieme. In realtà, però, le cose non sono andate proprio così. Non tutti i consiglieri, infatti, si sono presentati a cena e a tavola sono rimasti alcuni posti vuoti che non sono passati inosservati.

Tutti hanno fatto finta di niente e non hanno dato peso all’assenza di Donato Aratari, Maria Antonietta Dominici e Alessandro Pierleoni, ma la preoccupazione per i tre coperti in meno non è mancata. Negli ultimi giorni, infatti, i tre in maniera distinta hanno fatto sapere che questo nuovo assetto della maggioranza non era a loro gradita. E il non presentarsi alla cena non ha fatto altro che rafforzare questa loro presa di posizione. La nuova maggioranza, quindi, inizia a scricchiolare e il seggio conteso tra Francesco Paciotti – ieri presente alla cena – e Annalisa Cipollone potrebbe far crescere il gruppo degli scontenti se ad avere la meglio sarà la giovane. Intanto i nuovi assessori e i vecchi riconfermati dopo aver siglato il loro patto, con tanto di foto ricordo postata sui social, si sono messi al lavoro come richiesto dal primo cittadino De Angelis per seguire la stella cometa del “programma di mandato” e portare a casa degli obiettivi concreti.