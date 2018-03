Al via i corsi di cucina della Confesercenti per realizzare gustosi menù a casa

Avezzano. La Confesercenti, insieme con Cucinandi – l’arte del cucinare ed il Circolo dei Buongustai, organizza un ciclo di lezioni sulla cucina di base con piatti del territorio, dall’antipasto al dolce. I Corsi di Cucina amatoriali, intendono offrire un’occasione per apprendere, direttamente da chef professionisti, i segreti per una cucina di qualità e, allo stesso tempo, alla portata di tutti. I corsi sono pertanto rivolti a quanti, principianti e non, amano cucinare e desiderano imparare ricette che consentono di organizzare e realizzare in casa gustosi menù. Le lezioni saranno curate da Chef F.I.C. – Federazione Italiana Cuochi e si terranno nella sede Confesercenti di Avezzano, in via Roma, 242.