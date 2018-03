Nascondeva le dosi di cocaina in un buco nel fossato di scolo, straniero denunciato per spaccio

Avezzano. Nascondeva le dosi di cocaina in un buco nel terreno, scavato in un fossato di scolo. Durante servizi di polizia giudiziaria nel Comune di Avezzano, i militari del nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale dell’Aquila e della stazione carabinieri forestale di Avezzano, hanno fermato e perquisito un marocchino, S.M., di 38 anni, trovandolo in possesso di 3 dosi di cocaina e di una somma di denaro di cui il soggetto non ha saputo spiegare la provenienza, verosimilmente ottenuta dallo spaccio.

Durante l’ordinario controllo del territorio, i militari hanno notato una macchina che si fermava a bordo di una strada da cui hanno visto scendere il guidatore, dirigersi dentro il fosso di scolo a lato della strada e occultare qualcosa. Quando stava per riprendere la marcia a bordo del veicolo, lo hanno fermato e perquisito, trovandolo in possesso della cocaina e dei soldi. Il marocchino, dichiaratosi senza fissa dimora, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà.