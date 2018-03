Luca Barbareschi e Carmen Russo tra gli ospiti del Festival di Avezzano e premio Civiltà dei Marsi

Avezzano. Ecco gli ospiti del 24° Festival Città di Avezzano e Premio Civiltà dei Marsi. Venerdì 13 e sabato 14 aprile alle 20,30 al Teatro dei Marsi si alzerà il sipario sull’attesa 24^ edizione della celebre kermesse storicamente ideata, organizzata e impeccabilmente condotta da Luca Di Nicola. Sul palco, accanto ai 16 finalisti provenienti da varie regioni italiane, saliranno ospiti illustri della televisione, del giornalismo, del teatro, della musica, del cinema, della radio, dello spettacolo e della cultura. Questi gli assegnatari del celebre ‘scudo-corazza con chimera’ da sempre abbinato al festival: la showgirl Carmen Russo e il ballerino Enzo Paolo Turchi, l’attore Luca Barbareschi, la bellissima soubrette e conduttrice Raffaella Fico, l’attore Lorenzo Flaherty recentemente protagonista della fiction di Canale 5 ‘Furore’ e per anni indimenticabile primo attore della fiction Mediaset ‘R.i.s. delitti imperfetti’. E ancora, il M° Leonardo De Amicis direttore d’orchestra di moltissimi programmi Rai (“Ti lascio una canzone”, “Sanremo Giovani”, “Festival di Sanremo”, “Castrocaro”, “The Voice of Italy”), la cantautrice Silvia Salemi, la storica Iena Andrea Agresti, sia conduttore che inviato del seguitissimo programma di Italia1. Riceveranno il Premio Civiltà dei Marsi anche l’attrice Roberta Scardola, la popolare ‘Carlotta’ della fiction ‘I Cesaroni’, l’amatissimo conduttore radiofonico e dirigente di Radiouno RAI Gianmaurizio Foderaro, il bravissimo attore marsicano Sergio Meogrossi già pupillo di Gassman, il comico del programma di Raidue ‘Made in Sud’ Pasquale Palma, il campione marsicano della Nazionale italiana di Rugby Giovanbattista Venditti e il celebre manager delle star televisive, della musica e dello spettacolo Rolando D’Angeli, talent scout e agente di Nek, Fabrizio Moro, Amedeo Minghi, Claudio Baglioni, Giorgia, Michele Zarrillo, Antonello Venditti, Ornella Vanoni e molti altri.

Agli ospiti, come sempre da 24 anni, andrà il Premio Civiltà dei Marsi, di cui è presidente onorario l’attore Lino Guanciale. Il caratteristico scudo-corazza degli antichi guerrieri marsi è realizzato dagli studenti della 3^B indirizzo ‘design-metalli’ del Liceo Artistico V. Bellisario di Avezzano guidati dagli insegnanti Stefania Ferella e Giuseppe Cipollone e diretti dalla Preside Anna Maria Fracassi e dalla vice preside Angela Rubini. All’edizione di quest’anno, inoltre, saranno nuovamente presenti il direttore musicale del Festival di Sanremo, il M° Pinuccio Pirazzoli (che prossimamente dirigerà l’orchestra della nuova ‘Corrida’ di Raiuno condotta da Carlo Conti), il manager Gianluca Pirazzoli, il corpo di ballo ‘Athlon’ di Cinzia Cipriani e i ballerini ‘Golden dancing’ diretti da Alessandra e Daniele Verna, Roberta De Michele. Sullo splendido palco del Dei Marsi trasformato in un avveniristico studio televisivo dallo scenografo Rai Mario Garrambone, si sfideranno 16 bravi finalisti in gara con un brano inedito e accompagnati dall’Armelis Avezzano Festival Orchestra diretta dal m° Tiziana Buttari e ideata dal m° Corrado Lambona. Molta attesa dunque per la tradizionale kermesse nazionale magistralmente diretta, fin dal 1995, da Luca Di Nicola e che ha sempre riscosso enorme successo e il tutto esaurito in Teatro. Istituzionalizzata nel 2011 dal Comune e da sempre patrocinata dall’assessorato alla cultura

dell’ente, la manifestazione si avvale del patrocinio di vari enti ed aziende. Fra gli altri: Fondazione Carispaq, Micron Technology Foundation, Gruppo Sicurform, Cooperativa di Garanzia Regione Abruzzo, Confartigianato, Conapi L’Aquila, Gruppo D’Amore, Colangelo Management, Lula Records, Associazione Prometeo, Bianchi Tour ed altri. La kermesse, con la regia di Giancarlo Di Pangrazio e la direzione audio luci di Ettore Malandra (Malandra Strumenti Musicali), sarà trasmessa in differita venerdì 27 e sabato 28 aprile alle 21 sui canali del digitale terrestre 119 Info Media News dell’editore Maurizio Di Cintio, LAQtv canale 73 diretto da Luca Bergamotto e sul canale Sky 835 AB Channel diretto dall’editore abruzzese Marino Spada. Il festival inoltre, sarà fruibile in streaming sul sito www.infomedianews.it del gruppo WiTel, su www.festivaldiavezzano.it il sito ufficiale del festival ideato da Tony Di Pietro dell’associazione Camera Scura e sulla piattaforma YouTube. Alla splendida kermesse anche le modelle dirette dal coreografo Ivan Giampietro, protagoniste dei tradizionali momenti moda festivalieri, la troupe dell’emittente radiofonica nazionale Radio Italia anni ’60 diretta da Roberto Ruggero e la direttrice del settimanale ‘Ora’ Lorella Ridenti. Questo il cast tecnico ed artistico e gli assistenti alla produzione: Tony Di Pietro (assistente alla regia), Dino Paoloni (direttore della fotografia), Francesca Polidori Rosario Idrofano, Giuseppe Angelosante, Francesco e Corrado D’Amore, Filiberto Figliolini (hair styles director), Federica Figliolini (makeup director), Luca Sorgi, Simona Santullo, Francesco De Santis, Benedetta Cerasani, Agostino Scipioni, Marco Simeoni, Cristiana Zauri, Alessandro Di Felice, Andrea Di Cintio, Salvatore Di Micco. Fotografi ufficiali dell’evento: Camerascura e Lorenzo Vicari. Ai vincitori premi speciali e a tutti i partecipanti la compilation del festival realizzata dall’Underground Studio’s. Di seguito l’ordine di apparizione sul palco dei concorrenti, i titoli delle canzoni e i nomi degli autori:

FRANCESCO DI GIORGIO ‘AD OGNI ALBA E TRAMONTO’ (Lucio Di Giorgio – Stefano De Libertiis – Francesco Di Giorgio); ANDROMEDA ‘SANGUE E CUORE’ (Fabio Codega); STEFANIA GIANCARLI e Lorenzo Castagner ‘SE CI SEI’ (Francesca Monami – Federico Castagner- Vittore Palminteri); MARTY LANDRISCINA ‘AMARSI’ (Luca Laruccia), EMILY DE PETRIS ‘LA MIA FORZA’ (Corrado Lambona – Jacopo Di Felice – Vincenzo Celozzi), MATTEO GALLINA ‘TUTTO ESPLODE’ (Matteo Gallina – Francesco Sponta –Marco Canigiula); CAMILLA RICCHIUTI ‘NON TI CERCHERO’ (Piero Mazzocchetti); MARIASOLE COLETTA ‘STELLA POLARE’ (Mariasole Coletta–C. Lambona –V.Celozzi); ILARIA LAUDADIO ‘IMMENSO’ (Ilaria Laudadio – Francesco Veri’ – Michele Michelassi – Matteo Taratufolo), MARCELLO GRADUATO ‘ANSIA E SAPONE’ (Marcello Graduato); MADLOCO ‘UN CAFFE’ (Pietro Forastiero); DESY RUSSO ‘COME TE NESSUNO MAI’ (Federica Russo – Bruno Illiano); LORENZO MARTELLI ‘IL POSTO IN PRIMA FILA’ (Corrado Lambona – Jacopo Di Felice); MASTER BLASTER ‘SOLI E DISPERSI’ (Carlo Aberto Ippoliti – Alessandro Palumbo – Emanuele Di Carlo – Davide Pisegna – Mirko Rossi); LUIGI PROSIA ‘UN ATTIMO DI LUCIDITA’ (Luigi Prosia – C. Lambona – V. Celozzi), LUCA VALIANI ‘UN UOMO INNAMORATO’ (Luca Valiani).