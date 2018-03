Al teatro dei Marsi arriva “Come se fosse lei”, spettacolo dedicato a Nicola Irti

Avezzano. La Fondazione “Nicola Irti”, in collaborazione con il Comune di Avezzano presenta: “Come se fosse lei”. Spettacolo dedicato a Nicola Irti., con la regia di Pino Quartullo e con gli attori Lino Guanciale e Mia Benedetta. Musiche di Nicola Piovani, arrangiamento e esecuzione musiche al pianoforte: Raffaele Collicenza. Aiuto regia: Michele Ferlito. Assistente regista: Rachele Giannini. Service: Ettore Malandra, Luci: Marco Di Biasi. Mobili – D’Agostino Bazar Dell’arredamento. Grafica Pubblicitaria: Stefano Tammaro.

L’appuntamento è al Teatro Dei Marsi Prosa, venerdì 6 aprile, alle 21. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. La prenotazione è obbligatoria a partire da lunedì 26 marzo per gli abbonati alla stagione di prosa, da mercoledì 4 aprile per i non abbonati, al punto informativo di Largo Pomilio in Corso della Libertà, aperto dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19:30. Info: 347 7582074 oppure creaspettacolodalvivo@hotmail.it