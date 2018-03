Trova la moglie con il dentista, giovane albanese la picchia ma viene denunciato e rimpatriato

Avezzano. Scopre la relazione della moglie con il dentista e l’aggredisce, ma viene denunciato per maltrattamenti e rimpatriato. E’ quanto capitato a un albanese che dopo le procedure è stato portato in un centro espulsione. La moglie è stata trasferita con i bambini minori in un centro di protezione dove resterà fino a quando il marito non arriverà in Albania. Le indagini sul caso sono state svolte dai carabinieri dopo la denunci a della donna.

I fatti sono avvenuti in una città della Marsica, dove risiede l’albanese e dove lavora il dentista, anche lui marsicano. Sembra che il marito geloso avesse cominciato a dubitare della moglie da tempo e avesse iniziato a insospettirsi convincendosi sempre di più della relazione extraconiugale. Fino a quando non ha avuto le proprie certezze. La sua reazione è stata molto violenta e l’ha picchiata, come sembra facesse abitualmente. Lei però lo ha denunciato facendo partire una serie di provvedimenti nei confronti del marito, espulso dall’Italia e anche a tutela di se stessa e dei bambini, tutti trasferiti in un centro protetto.