Quattro ulivi secolari in piazza dell’Obelisco a Tagliacozzo per le festività pasquali

Tagliacozzo. Quattro ulivi secolari sono stati sistemati dall’amministrazione comunale di Tagliacozzo in piazza dell’Obelisco. L’intento del sindaco Vincenzo Giovagnorio e dell’intera amministrazione comunale è quello di abbellire una delle piazze simbolo della cittadina in vista non solo delle festività pasquali ma anche per le celebrazioni del Volto Santo, tradizionale appuntamento che richiama migliaia di fedeli da tutto il territorio. L’Olea europaea, quindi, è stato scelto come ornamento per la piazza vista la sua natura secolare e il messaggio di pace e fratellanza che sa sempre vi è legato.