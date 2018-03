Confartigianato imprese Avezzano consegna la qualifica ai nuovi operatori Fgas

Avezzano. Confartigianato Imprese Avezzano ha concluso da pochi giorni la nuova edizione del Corso per la “Certificazione del Frigorista” (D.PR.43/2012 – REG.CE 303/2008), obbligatoria per gli operatori che eseguono interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore, estintori, antincendio nonché commutatori ad alta tensione ed altri apparecchi contenenti gas fluorurati ad effetto serra. Anche in questa occasione, Confartigianato ed i suoi Associati si distinguono per serietà, professionalità e affidabilità con il superamento dell’importante prova di esame da parte di tutti i partecipanti che si aggiungono quindi al nutrito gruppo appena costituito di professionisti abilitati ad operare nel settore della refrigerazione con gli Fgas.

“Presso la nostra sede”, ha spiegato il presidente Lorenzo Angeloni, “è possibile visionare l’elenco delle imprese e degli operatori qualificati che possono offrire il loro servizio qualificato a cittadini e imprese. La nostra struttura è inoltre organizzata per supportare le imprese del settore nella delicata nonché obbligatoria fase di certificazione dell’impresa”. Per informazioni è possibile contattare i nostri uffici ai seguenti numeri: 0863/413713 – 26282 – mail: info.confartigianatoavezzano@gmail.com