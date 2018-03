Al via a Civitella il progetto “Ambiente in cinema”, educazione ambientale interamente promossa da Segen

Civitella Roveto. Sta per partire l’evento “Ambiente in cinema”, l’educazione ambientale interamente finanziata da Segen per le scuole. Il primo incontro è fissato per domani alle 10 al teatro comunale di Civitella Roveto. Segen in continuità con i percorsi già attuati negli anni scorsi, su forte impulso delle amministrazioni comunali, inizierà una serie di attività di sensibilizzazione ambientale per le scuole del comprensorio, a cominciare dalle scuole secondarie di primo grado (medie), presso il teatro comunale di Civitella Roveto alle 10.

L’evento si chiama “Ambiente in Cinema” (prima edizione); la Segen propone a tutti gli Istituti la visione di un film documentario sulla sostenibilità ambientale, durante il quale verrà affrontato il tema ambiente nelle varie sfaccettature, rifiuti, biodiversità, inquinamento, salute, energie rinnovabili. “Scopo principale della manifestazione”, ha spiegato l’amministratore di Segen Fernando Capone, “è quello di sensibilizzare sempre più la collettività, ma nello specifico gli alunni ed i docenti, a considerare l’ambiente e la natura come valori universali e preziosi, valori e risorse da proteggere e rispettare, che oltre ad essere estremamente importanti su scala globale, occupano una rilevanza ancora maggiore su scala locale. Segen punta questa volta sull’immediatezza del linguaggio cinematografico”, ha concluso Capone, “che è un mezzo di comunicazione internazionale, confronto oltre che contenitore di critica, sviluppo e promozione; al termine della visione infatti ci sarà una riflessione critica sugli argomenti trattati”. Intorno alla metà del prossimo mese di aprile inizierà anche il percorso di educazione ambientale per le scuole elementari.