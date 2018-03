Alternanza scuola – lavoro, conclusa l’esperienza dei ragazzi del Liceo Artistico con la Confartigianato

Avezzano. Si è conclusa da poco la sessione di due giornate formative dedicate da Confartigianato Imprese Avezzano agli Studenti del Liceo Artistico “V. Bellisario” di Avezzano per l’Alternanza Scuola Lavoro. I ragazzi hanno partecipato con interesse agli incontri/dibattito da cui hanno tratto lo spunto per lanciarsi ad un confronto reale con il mondo dell’impresa a cominciare dalla conoscenza delle strutture di supporto come la nostra. Confartigianato Imprese Avezzano è oggi una realtà che punta a mettere in evidenza ed incentivare il valore artigiano delle imprese italiane dove c’è ricchezza di competenze antiche da trasmettere che si fondono con competenze nuove richieste dalla rapida innovazione tecnologica. È quindi fondamentale, per i ragazzi confrontarsi fin dai banchi di scuola con il mondo del lavoro e dell’impresa, per coglierne le opportunità e predisporsi ad affrontare le sfide del futuro.

Ringraziamo Il giovane e brillante Sarto, Lorenzo Faricelli, Titolare del Laboratorio Artigianale di Sartoria di Alta Moda “Sartoria Faricelli” di Avezzano, che ha apportato un contributo significativo, raccontando ai ragazzi la sua storia, le sua esperienza ed i suoi importanti riconoscimenti nazionali ed internazionali. Confartigianato Imprese Avezzano è a disposizione di tutti quei giovani che vogliono conoscere il mondo delle imprese e scoprire le tante realtà italiane che rappresentano eccellenze in tutto il mondo.