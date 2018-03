L’Olanda in..cantiere: si cercano muratori, carpentieri, elettricisti, idraulici e pittori. Stipendio da 1.500euro

Avezzano. La rete Eures delle Regioni Liguria e Abruzzo promuove un reclutamento nel settore delle costruzioni in Olanda. I consulenti Eures e i datori di lavoro olandesi incontreranno i candidati per selezionare i seguenti profili professionali: muratori, carpentieri, elettricisti, idraulici, pittori e cartongestisti. I requisiti richiesti sono: specializzazione, due anni di esperienza, conoscenza lingua inglese A2/B1 e disponibilità minimo 6 mesi. Le condizioni offerte: contratto a tempo determinato 40 ore settimanali, alloggio a carico dell’Azienda, company car, salario minimo garantito a seconda del profilo (1.500-1.600 mensili netti), attrezzatura messa a disposizione dall’Azienda e biglietto aereo da e per l’Italia ogni 13 settimane.

Le selezioni per l’Abruzzo si terranno il giorno 19 aprile a Pescara a partire dalle 9.30. Per la candidatura occorre presentare il curriculum vitae al seguente indirizzo email : selezione.eures@regione.abruzzo.it. Chiusura iscrizioni: 13 aprile 2018. Le sedi dell’evento verranno comunicate ai singoli candidati selezionati. Per informazioni rivolgersi ai seguenti Centri per l’Impiego: L’Aquila tel. 086225081, Avezzano tel. 0863410536, Sulmona tel. 086451264.