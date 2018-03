LFoundry, riconoscimento turnazione notturna come lavoro usurante: si attende la direttiva Inps

Avezzano. Prosegue l’iter per il riconoscimento della turnazione notturna come lavoro usurante all’LFoundry – Smic. Ieri mattina c’è stato un vertice al ministero del Lavoro al quale ha preso il vicepresidente della Regione Abruzzo Giovanni Lolli, il vicepresidente LFoundry Fabrizio Famà, il direttore del personale Alessandro Albertini e il responsabile Relazioni industriali Fabrizio Felli e poi la Fim-Cisl Antonello Tangredi, per la Fiom – Cgil Simona De Santis, Diego Di Francesco e Donato Buccini e per la Uilm – Uil Angelo Gallotti, Monica Di Cola e Domenico Cesta.

“Ci è stato chiarito che la norma sui lavori usuranti è legge”, ha commentato Antonello Tangredi della Fim-Cisl, “ed è stato ribadito anche che a giorni arriverà una direttiva Inps sulle modalità di presentazione delle domande di pensione. Nel corso della riunione sono state date delle delucidazioni in merito alla legge di cui si potrà beneficiare solo se si è lavorato effettivamente tutte le notti per intero”. Un riconoscimento già inserito nell’ultima legge di stabilità ma, di fatto, non ancora operativo per questioni burocratiche. “Abbiamo insistito sull’applicazione della norma e su alcuni dubbi interpretativi”, hanno commentato dalla Uilm-Uil, “al termine della discussione si è stabilito che nell’immediatezza è necessario che le indicazioni contenute nella circolare esplicativa per l’applicazione della norma vengano al più presto divulgate a tutte le sedi Inps per impedire che si inciampi in incidenti legati alle lungaggini burocratiche o in interpretazioni personalizzate.

Tutte le altre osservazioni verranno prese in considerazione strada facendo. Siamo soddisfatti per questo primo passo, e certi che si possa addivenire ad una conclusione veloce, nell’interesse esclusivo dei lavoratori. Grazie a quanti combattono con noi questa battaglia”.