Lavori in via Marconi a Tagliacozzo, l’opposizione: “che fine hanno fatto i vecchi cigli di pietra?”

Tagliacozzo. “Il sindaco continua a prendere in giro la cittadinanza e la cosa più grave è che lo fa anche in aula consiliare durante un’assise pubblica, in sede di consiglio comunale”. E’ quanto dichiarano i consiglieri di opposizione Maurizio Di Marco Testa e Angelo Poggiogalle del gruppo Il Paese che vorrei in riferimento ai lavori per l’allargamento della carreggiata e il miglioramento dei marciapiedi su via Marconi e alla destinazione dei vecchi cigli di pietra il cui posto è stato preso da quelli più moderni in travertino.

Il sindaco Vincenzo Giovagnorio”, ha dichiarato in una nota Di Marco Testa, “ha affermato in consiglio comunale che si trovano nei magazzini comunali ma ho controllato personalmente e non risulta. Il fatto che i consiglieri di maggioranza assistano in silenzio mentre il sindaco butta veleno sulle minoranze strumentalizzando la realtà è assurdo. Tagliacozzo è stata depauperata dei cigli di pietra, che sono stati sostituiti con del comunissimo travertino e con delle mattonelle di cemento. Questo non può assolutamente essere definito un lavoro fatto a regola d’arte. Invitiamo il sindaco a guardare come è stata realizzata la piazzetta in Largo del popolo. Lì sì che sono stati usati i materiali recuperati, a differenza di quanto ha scelto di fare lui. Per quel progetto abbiamo usato la pietra di Luserna, armonica con il resto del Comune. Invece i nuovi materiali, come le mattonelle di cemento, sono distanti dall’arredo complessivo. Si spendono soldi per cose inutili, come luci e fiori ma non lo si fa per le cose di pregio, scegliendo materiali non adatti”.