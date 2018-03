Tutto pronto per la 5a edizione della Fiera Campionaria. Al via le candidature per la posizione di hostess

Avezzano. Torna l’appuntamento con la Fiera Campionaria “Magia del Fare”, in agenda da sabato 28 aprile fino a martedì primo Maggio. Anche quest’anno, la fiera, arrivata alla sua quinta edizione, animerà il centro fieristico di Avezzano, nel cuore del nucleo industriale.

Tante le aziende che parteciperanno, provenienti da ogni regione d’Italia. Sono circa 100 gli spazi messi a disposizione nei due padiglioni coperti e una cinquantina quelli che occuperanno l’area esterna. Tanti i settori ricoperti, dall’artigianato, al commercio, dai prodotti per la casa e per gli esterni fino all’editoria. Come nelle precedenti edizioni, la fiera campionaria non sarà solo esposizione ma anche spettacolo. La manifestazione, che si snoderà su quattro giorni, sarà allietata da una serie di eventi che sono da sempre la caratteristica della fiera di Avezzano. Si tratta, infatti, di una delle poche fiere campionarie in Italia che propone anche l’esibizione di artisti. L’evento ha anche un aspetto sociale, in quanto l’organizzazione mette a disposizione delle associazioni di volontariato di rilievo nazionale, degli spazi gratuiti per raccogliere fondi. “Già l’80% degli spazi sono stati prenotati”, il commento di Massimo De Luca e Enza Di Nino, responsabili della cooperativa l’orizzonte organizzatrice dell’evento, “siamo molto orgogliosi di aver ricevuto molte richieste di partecipazione da espositori di fuori regione. Ad oggi circa 50 provengono da fuori provincia e una ventina da fuori l’Abruzzo”. Per prenotare gli spazi espositivi è possibile contattare i numeri: 348 4078001 oppure 328 6390848. Si ricorda anche che sono aperte le candidature per la selezione delle hostess che accompagneranno gli ospiti nei percorsi della manifestazione. È stata organizzata per giovedì 29 marzo, una giornata in cui verranno scelte le candidate idonee. L’appuntamento è nella sede Sicurform di via Febonio, numero 23.