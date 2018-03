Il sindaco di Avezzano assegna le deleghe alla nuova giunta: Lavori pubblici all’Udc, Urbanistica alla Colucci

Avezzano. Il sindaco Gabriele De Angelis assegnare ai nuovi assessori le deleghe di giunta. La decisione arriva a poche ore dall’ufficializzazione del nuovo esecutivo che ha portato di fatto alla chiusura del caso Anatra zoppa. Il primo cittadino ha tenuto per sé le due deleghe della Cultura e del Personale. Il vicesindaco sarà invece, come già annunciato in precedenza, il nuovo membro della maggioranza Lino Cipolloni che però otterrà anche altre deleghe di spessore. Confermati all’ambiente e al Bilancio gli ex assessori Crescenzo Presutti e Felicia Mazzocchi. Le deleghe sono le seguenti:

Lino Cipolloni, vice sindaco con delega a Lavori Pubblici e Patrimonio;

Leonardo Casciere, assessore alla Sicurezza Urbana e Polizia Municipale, Politiche Sociali, Pari Opportunità, Università e Pubblica Istruzione;

Chiara Colucci, assessore agli Affari Legali, Urbanistica, Progetti Strategici, Politiche del Lavoro ed Edilizia Scolastica;

Rocco Di Micco, assessore allo Sportello Unico Attività Produttive, Promozione del Territorio e Turismo, Politiche Industriali e Politiche Europee;

Felicia Mazzocchi, assessore alle Politiche di Bilancio, Tributi, Amministrazione digitale e-governement e Infrastrutture agricole;

Crescenzo Presutti, assessore alle Politiche Ambientali, Parco del Salviano, Depuratore, Discariche, Impianti di compostaggio e Raccolta differenziata;

Angela Salvatore, assessore alle Politiche Agricole, Sport e Tempo Libero, Politiche Giovanili, Politiche Abitative, Tutela degli animali, Servizi Demografici ed Elettorali, Protezione Civile.