Luco dei Marsi si prepara per l’ultimo saluto al giudice Giuseppe Falcone, illustre luchese d’adozione

Luco dei Marsi. Domani pomeriggio, alle ore 15, il paese darà l’addio ad un illustre concittadino acquisito, Giuseppe Falcone. Il giudice, che fu procuratore generale all’Aquila e presidente del tribunale di sorveglianza di Roma, viveva nella capitale, ma avendo sposato la luchese Lucia Di Giamberardino, amava trascorrere il tempo libero nel piccolo centro fucense.

Domani Luco dei Marsi gli tributerà l’ultimo addio, con una celebrazione nella chiesa di San Giovanni Battista, per poi accompagnarlo fino al cimitero comunale, nella cappella di famiglia, dove aveva scelto di far custodire le sue ceneri. Previsto il picchetto d’onore della polizia penitenziaria, dove Falcone era stato vicedirettore del dipartimento amministrazione penitenziaria, direttore dell’ufficio del personale di polizia penitenziaria nonché membro del consiglio di amministrazione del ministero della giustizia. Stimato professionista, dopo anni di importanti incarichi, a gennaio 2017 era finalmente andato in pensione, finché poche settimane fa è stato colpito da un infarto, portandolo via per sempre dagli affetti dalla moglie e della figlia Chiara. @francescoproia