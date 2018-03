L’avventura di un povero cristiano fa breccia nel cuore del pubblico marsicano. Entusiasmo al Teatro dei Marsi

Avezzano. “L’avventura di un povero cristiano” fa breccia nel cuore del pubblico marsicano. La produzione artistica di Harmonia Novissima, che ne ha commissionato la realizzazione alla pianista e compositrice avezzanese Paola Crisigiovanni, ha entusiasmato il pubblico del Teatro dei Marsi per tutta la durata della messa in scena. Mattatore della serata è stato Lino Guanciale, volto noto della tv nazionale, anch’egli eccellenza avezzanese, che ha rapito i presenti in sala grazie alla sua versatilità e al suo carisma dietro il microfono. Chiamato a dar voce al testo di Ignazio Silone (per l’occasione riadattato alle esigenze dello spettacolo) è stato egregiamente supportato dalla soprano Giulia De Blasis, dal quartetto d’archi composto da Alessandro Perpich, Andrea Paoletti, Silvia Andracchio, e Enrico Peluso, e da Emiliano Bucci alle tastiere.

Le splendide composizioni della Crisigiovanni hanno accompagnato il racconto dello scrittore marsicano basato sulle vicende di Pietro dal Morrone, Papa Celestino V, conosciuto anche come il Papa del “gran rifiuto”. Un concentrato di emozioni, intensità e momenti di altissimo coinvolgimento emotivo hanno strappato ai circa 800 spettatori presenti lunghi e calorosi applausi.

“In questa produzione abbiamo unito parte delle eccellenze del nostro territorio – spiega Massimo Coccia, direttore artistico di Harmonia Novissima – ben desiderosi di mettere in mostra il nostro talento in una veste diversa dal solito. Si tratta, infatti, di progetto ambizioso, anche complesso nella sua stesura, ma che, grazie all’impegno straordinario di ognuno dei partecipanti coinvolti – non ultimo quello dei musicisti – ha avuto un successo incredibile”.

La rassegna musicale si concluderà il 7 aprile quando sul palco del Teatro dei Marsi andrà in scena la monumentale IX Sinfonia di Beethoven con 200 musicisti sul palco (60 di orchestra e 140 di coro). I biglietti sono disponibili presso il Punto Informativo (lunedì-venerdì dalle 18.00 alle 19.30), sul sito internet www.diyticket.ite presso i rivenditori autorizzati. Per info e prenotazioni: 329.9283147 / 392.0482900.