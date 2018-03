La Tari scende dell’8 per cento a Tagliacozzo, importanti benefici per attività e seconde case

Tagliacozzo. E’ stato approvato ieri il Bilancio 2018 dall’Amministrazione Comunale di Tagliacozzo a guida Vincenzo Giovagnorio: il dato più rilevante è l’abbassamento della Tari di circa l’8 per cento dopo un aumento del 4 per cento dello scorso anno. Dalla relazione tenuta dall’Assessore al Bilancio Giuseppe Mastroddi è emerso che “l’Amministrazione ha rispettato l’impegno assunto lo scorso anno con i cittadini di abbassare le tasse di pertinenza comunale.

La tariffa Tari, secondo l’assessore al ramo, è suddivisa in tre tipologie: utenze domestiche, utenze commerciali e seconde case. Ad esempio un’abitazione di 70 metri quadri, che nel 2017 pagava circa 255,00 euro, ora, nel 2018 pagherà 240,00 euro. Un ristorante di 100 metri quadri che nel 2017 pagava 1.010,00 euro, oggi paga circa 880,00 euro. Il risparmio per il ristoratore è quindi di oltre cento euro. Anche i bar, le pasticcerie e tutte le attività commerciali che nel 2017 pagavano 532,00 euro, per questa annualità pagheranno 460,00 euro circa. Siamo tornati quindi al valore delle tariffe del 2014-2015. Le seconde case dei non residenti potranno inoltre usufruire di uno sconto del 30% sulla tariffa. Sono anni che i turisti proprietari di un’abitazione a Tagliacozzo lamentavano gli eccessivi costi della tassazione comunale. “Ora torna la positività e l’Amministrazione incentiva coloro che vogliono investire nella nostra località turistica”, afferma Mastroddi. “Altro successo conseguito dall’Amministrazione e annunciato in Consiglio comunale”, continua, “è stato l’investimento fatto da Segen con l’acquisto di una spazzatrice del valore di circa 200.000,00 euro, riservata esclusivamente al Territorio comunale di Tagliacozzo. Anche questo è un punto messo a segno dall’Amministrazione e riguarda l’impegno preso con gli elettori sul decoro e la pulizia della Città”.

Non sono mancate le critiche da parte dell’opposizione. Otto sono stati poi gli emendamenti presentati dal consigliere di opposizione Vincenzo Montelisciani, tutti bocciati “poiché la volontà politica dell’Amministrazione non ha ritenuto di accogliere le proposte in quanto, alcune già in corso d’opera, altre ritenute prive di pregnanza operativa e assolutamente non in linea con la propria visione politica”. “Un bilancio dove vengono presentate priorità che non rispondono alle esigenze della città”, ha dichiarato Montelisciani, “noi abbiamo chiesto di incrementare fondi per il sociale, il lavoro, l’associazionismo e le frazioni, ma hanno respinto tutti gli emendamenti. Siamo inoltre preoccupati per la questione delle scuole che continua a essere sottovalutata e tralasciata. Abbiamo chiesto meno rinfreschi, meno piante, meno passerelle e meno segretari particolari”.

Particolarmente accesa è stata la discussione relativa ad uno degli emendamenti riguardante la richiesta di stornare la cifra di 5.000 euro, destinata all’assunzione di una persona di fiducia per la segreteria particolare del Sindaco, a beneficio della manifestazione estiva della Rassegna Internazionale del Folklore. Infatti, come sottolineato dal Capogruppo della Maggioranza Lorenzo Colizza, “a Montelisciani non interessava proprio l’incremento contributivo all’evento folkloristico quanto il voler colpire, per l’ennesima volta, la figura preposta alla segreteria particolare del Sindaco. Da parte della Maggioranza invece, pur rispettando la scelta necessaria di acquisire l’ausilio di una segreteria particolare, cosa che accade in molti comuni, c’è concretamente la volontà di sostenere con ancor più forza l’Associazione culturale “Coro Venturini di Elisa Blasetti”, organizzatrice della Rassegna, anche perché l’Amministrazione ha appena concesso alla stessa una decorosa, ampia e stabile sede, attesa da oltre sessant’anni.

“Una certa confusione”, ha affermato il sindaco Giovagnorio, “ha generato il consigliere Montelisciani in merito a un presunto aumento di risorse da parte dell’Ente comunale che, a detta sua, sarebbero state quantificate in 80.000 euro di aumento per il capitolo della cultura. In realtà, come ben specificato dal Vice Sindaco Chiara Nanni, questi incrementi scaturiscono dal raddoppio degli incassi del botteghino del Festival di Mezza Estate 2017 (mai si erano raggiunti in 33 anni risultati così lusinghieri), dall’aumento dei contributi ministeriali (mai un assessore si era così impegnato per il reperimento di fondi provenienti dal Governo nazionale!) e dalla triplicazione del contributo regione, per cui il nostro Festival per la prima volta nella sua storia assurge al terzo posto tra i grandi eventi della Regione Abruzzo e al primo posto come contribuzione (grazie agli speciali e continui rapporti che il Sindaco e la Giunta intrattengono con l’Istituzione regionale)”.

L’Assessore alle Politiche sociali Manuela Marletta ha illustrato svariati progetti: tra gli altri l’Osservatorio sociale. “Un convegno di alto profilo”, ha dichiarato, “riguardante la prevenzione di patologie neurologiche, oncologiche e geriatriche, previsto l’8, il 9 e il 10 giugno; il corso di educazione e di sensibilizzazione al rispetto della natura, insieme al Consigliere Alessandra Di Girolamo e all’Associazione “Scerpa”. E oltre ai consueti contributi alle persone indigenti, previsti mediante l’istituto “ex-eca”, sarà devoluto un sostegno economico all’Associazione “Be free” che assiste le donne in difficoltà. Importanti investimenti sono poi previsti per l’edilizia scolastica” ha aggiunto la Marletta assessore all’Edilizia scolastica, “e riguarderanno la messa a norma dell’Asilo comunale. Anche i capitoli dei finanziamenti riguardanti le politiche sportive sono stati incrementati di ulteriori 4.000 euro riconoscendo in generale il valore sociale dello sport sul nostro Territorio comunale.

Soddisfatto l’assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica Roberto Giovagnorio poiché “i dirigenti delle aree tecniche a lui affidate hanno completato le sovvenzioni economiche dei capitoli inerenti il Piano triennale delle opere pubbliche, con una speciale attenzione alle Frazioni, alla parte alta della Città, a Via Borgo Vecchio e al Palazzo Ducale. Nessuna obiezione da parte delle minoranze è sorta in sede di Consiglio in merito alle scelte operate”.

Sempre nell’ambito della programmazione del Bilancio, il consigliere Danilo Iacoboni sta lavorando ad un progetto di riorganizzazione e ammodernamento delle tecnologie telefoniche e informatiche delle strutture pubbliche cittadine con l’individuazione di ampie zone munite di wi-fi gratuito. “I benefici di questa importante pianificazione”, dichiara Iacoboni, “oltre a migliorare i servizi, consentiranno un notevole risparmio di vetusti costi di gestione. Il Bilancio 2018 del Comune di Tagliacozzo è stato definito dall’Assessore Mastroddi “un capolavoro portato a termine dagli Uffici in collaborazione con la Giunta e i Consiglieri di Maggioranza. Poiché nonostante il periodo di crisi, le numerose spese inaspettate quali la ricontrattazione del pubblico impiego, l’aumento della compartecipazione al piano sociale regionale di circa 35.000,00 euro e altre voci per più di 100.000,00 euro, siamo riusciti ad aumentare le risorse destinate ai capitoli più significativi”. Un piccolo miracolo per un grande risultato di indefesso lavoro portato avanti in perfetta sinergia e unità d’intenti dalla Squadra guidata da Vincenzo Giovagnorio”.