Volontari ripuliscono la falesia di Pietrasecca e sostituiscono l’attrezzatura ormai fatiscente

Carsoli. La bella stagione sta tornando e per questo tanti volontari si sono dati appuntamenti a Pietrasecca, frazione di Carsoli, per ripulire la falesia e l’area circostante. L’iniziativa è stata lanciata dall’associazione Inspire che opera per ripulire angoli di natura degradati grazie al supporto volontario di amici e sostenitori. Nei giorni scorsi la squadra di Inspire ha fatto tappa a Pietrasecca. Decine di climber si sono dati da fare per pulire la falesia che tra qualche settimana inizieranno a scalare. Sono stati portati via decine di sacchi di rifiuti raccolti nell’area verde e sono stati sostituiti da Sadomasoclimb le attrezzature fatiscenti usate per arrampicare. Una giornata diversa che permetterà a tanti amanti degli sport all’area aperta di utilizzare un ambiente pulito e ben attrezzato.