Sabato l’inaugurazione della grotta del Latte a Cese di Avezzano, escursione e brindisi

Avezzano. Sarà inaugurato sabato il percorso de “Le grotte palentine e la via del latte”, con un’escursione guidata adatta a tutti che permetterà di conoscere alcune delle storie legate alla montagna cesense. L’appuntamento, che era stato programmato per il mese scorso ma poi è slittato a causa del maltempo, è fissato alle 9.30 in piazza Baracca a Cese di Avezzano. Alle 9.45 partirà l’escursione che si concluderà alle 12.30 con il rientro in piazza Maddalena e un aperitivo offerto a tutti dall’associazione Mapuche.