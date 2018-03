Concluso il secondo corso di potatura organizzato da Confartigianato Imprese Avezzano in collaborazione con l’Agrario

Avezzano. Acquisizione di sicurezza e padronanza delle conoscenze e competenze: questo è lo slogan, il motivo conduttore del secondo corso di potatura indetto da Confartigianato Imprese Avezzano e con la collaborazione dell’istituto agrario A. Serpieri. Il corso si è appena concluso con gioia e apprezzamento da parte dei numerosi partecipanti, di entrambi i sessi e anche di giovane età, tutti animati da una grande voglia di apprendere. I partecipanti hanno frequentato con interesse e curiosità le lezioni teoriche svoltesi in Confartigianato e, soprattutto, le lezioni tecnico pratiche presso la sede dell’Istituto agrario, mettendo a disposizione il frutteto dell’azienda agraria e il laboratorio di micropropagazione e riproduzione delle piante.

Grande soddisfazione per la riuscita del corso è stata espressa dal Presidente di Confartigianato Lorenzo Angelone, dal Presidente ANAP-ANCOS Ulderico Di Meo e dalla preside Paola Angeloni dell’Istituto Agrario di Avezzano. Un riconoscimento particolare agli istruttori del corso professoressa M. Antonietta Milanese e l’assistente Tecnico Lido Di Cioccio per la loro esperienza, per la semplicità e il fascino dei loro insegnamenti, per la voglia di trasmettere anche agli altri la loro passione per le piante.