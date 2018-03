La storia di Fina: da Avezzano a Londra per progettare la stampante che produce medicinali in 3D

Avezzano. E’ di Avezzano il giovane ricercatore promotore di FabRx, una startup dell’University College di Londra, tutta dedicata alla produzione dei medicinali stampati 3D. Fabrizio Fina, dopo gli studi superiori, si è trasferito a Pescara dove si è laureato in farmacia. Da qui è iniziata la sua formazione è proseguita in Inghilterra alla University College di Londra. Fina è uno degli studiosi impegnati nella messa a punto un sistema che permetterà di produrre medicinali stampati in 3D con quasi tutti i composti farmacologici, in una vasta gamma di forme, dimensioni, colori e trame per renderli più attraenti per i vari gruppi di pazienti, in particolare i bambini e gli anziani, facilitando il rispetto del trattamento.

L’avezzanese, che ora vive a Londra con la moglie, ha spiegato alla Stampa che questo nuovo sistema permetterà di avere un approccio nuovo allo sviluppo dei farmaci e di ridurre notevolmente i costi di questi. Questo progetto ha già vinto il TCT Start Up Award 2017. @Francesco Proia