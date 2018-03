Grosso furto nottetempo alla Emmepiù di Carsoli, divelta la cassaforte e tranciati tutti i collegamenti

Carsoli. Un grosso furto è stato messo in atto nel cuore della notte ai danni del Supermercato “Emmepiù” di Carsoli, situato nella zona commerciale della città sulla S.S. Tiburtina Valeria. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, i ladri sicuramente ben organizzati, si sono introdotti all’interno della amplissima struttura salendo dal tetto e provvedendo dunque ad aprire un grosso varco. Di qui una volta all’interno hanno disattivato le strutture ed i collegamenti informatici, avendo così tutto il tempo di agire. Sono state aperte tutte le casse del supermercato, ma il grosso della refurtiva in contanti è stato portato via dalla cassaforte centrale che è stata aperta con l’ausilio di sofisticate attrezzature da scasso. Il bottino è sicuramente molto consistente, poichè nella citata cassaforte centrale erano custoditi tutti gli incassi di sabato scorso, che stamattina dovevano essere poi prelevati per i versamenti. Del fatto si è accorto il personale dipendente che all’apertura ha subito notato l’irruzione e i danni. Sul posto si sono portati immediatamente i Carabinieri di Carsoli, i quali stanno svolgendo le indagini e le prime ricognizioni di rito. Ora dovranno essere acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza del Supermercato ma anche di strutture adiacenti, mirate a verificare qualche indizio nei movimenti e nell’azione messa in atto. Da una prima ipotesi sembra che i ladri abbiano operato con tutta calma avendo il tempo di caricare i contanti su qualche automezzo. Nessuno si è accorto di nulla, anche perchè il tetto della costruzione è praticamente schermato dalle insegne perimetrali. Seguiranno eventuali aggiornamenti. @d.i.