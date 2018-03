La trasmissione Report accende i riflettori su Aciam: ecco il percorso dei rifiuti dalla differenziazione al riciclo

Avezzano. Aciam protagonista oggi, su Rai 3, nel servizio realizzato dalla redazione di Report, il programma cardine del giornalismo d’inchiesta televisivo condotto da Sigfrido Ranucci, sul percorso dei rifiuti urbani, dalla prima differenziazione al riciclo o smaltimento. Alberto Torelli, ad di Aciam. La troupe di Report ha attraversato il Paese, da Palermo a Venezia, passando per Napoli, Roma, Genova e Alessandria, in un viaggio in cui si evidenzieranno ‘vizi e virtù’ dei correnti sistemi di gestione dei rifiuti e come non sia sempre facile o scontato controllare il tragitto delle tonnellate di rifiuti urbani prodotti in Italia, oltre trenta milioni all’anno. Ai microfoni della giornalista Claudia Di Pasquale, l’amministratore delegato Alberto Torelli ha illustrato numeri, procedure e dettagli dell’attività dell’Azienda, realtà virtuosa dal punto di vista economico ma anche altamente performante dal punto di vista degli obiettivi: un’asticella, quella di Aciam, che si alza sempre di più, con percentuali di raccolta differenziata che doppiano la soglia del 65% – obiettivo lontano per il Paese, fermo alla media del 52,5% – e con trend in crescita costante.

Un risultato frutto del lavoro sinergico messo in campo dall’Azienda, presieduta da Lorenza Panei, forte delle professionalità dei suoi lavoratori e di modelli strategici di medio e lungo periodo efficienti, che includono l’implementazione dei servizi e la contestuale costante attività di comunicazione e informazione diretta ai cittadini, con attività mirate per le scuole, e della vitale cooperazione delle Amministrazioni e dei cittadini dei centri serviti da Aciam. Report sarà in onda questa sera, alle 21.15, su Rai 3.