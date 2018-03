Nasce a Magliano l’associazione Gaia di Orio per la ricerca e la Lotta alla depressione giovanile

Magliano de’ Marsi. Domani alle 11 verrà apposta sulla facciata dell’abitazione della famiglia di Orio presso Marano dei Marsi una targa dell’associazione Veronica Gaia di Orio per la ricerca e la Lotta alla depressione giovanile, con una cerimonia alla quale presenzieranno monsignor Giuseppe Molinari, Arcivescovo emerito dell’Aquila, e rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Magliano dei Marsi. Si tratterà di un evento particolarmente significativo in quanto con questa iniziativa si intendono avviare, anche nel territorio marsicano, le attività dell’associazione Veronica Gaia Di Orio per la Ricerca e la Lotta alla Depressione Giovanile.

L’Associazione è stata costituita nel giugno 2017 ed è dedicata alla memoria di Veronica Gaia di Orio, giovane studiosa di Storia dell’Arte contemporanea prematuramente scomparsa. Ha per scopo fondamentale la promozione di

attività di tipo scientifico, culturale e sociale finalizzate alla ricerca e alla lotta alla depressione giovanile.

Le attività sinora svolte hanno riguardato l’istituzione di Borse di studio per i giovani laureati che abbiano rivolto la loro attenzione alla depressione o alla Storia dell’Arte contemporanea, e l’organizzazione di un convegno scientifico-divulgativo. Nella sede di Marano dei Marsi potranno avere una sede operativa attività di

assistenza e consulenza psicologica e medica, di ricerca scientifica anche in sinergia con associazioni di volontariato che operano nei campi della salute mentale.

Nella sede di Marano dei Marsi verranno svolti corsi di formazione per docenti delle Scuole Secondarie e periodi di residenzialità per giovani che abbiano bisogno di programmi di supporto psicologico. L’apposizione della targa rappresenta l’inizio di un progetto che intende svolgere un ruolo importante per la lotta ad un problema – la depressione.