Violenta rissa tra stranieri nella notte, arrestati due marocchini e ferito un giovane del posto

Trasacco. Una violenta rissa tra stranieri si è verificata nella notte a Trasacco. Il bilancio è stato di quattro persone ferite, non gravemente, e due arresti. Sembra che tutto sia cominciato dopo una discussione tra due marocchini all’interno di un locale del paese. In pochi minuti hanno cominciato a picchiarsi in modo violento, danneggiando l’attività commerciale. Alcuni clienti sarebbero intervenuti per fermare la lite che è continuata fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul posto anche un’ambulanza del 118 di Avezzano che ha portato i feriti in ospedale. Ad avere la peggio un giovane del posto che aveva tentato di dividere i due stranieri insieme ad altri trasaccani. I due marocchini sono stati rinchiusi nel carcere di San Nicola di Avezzano.