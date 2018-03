Paura in centro: commerciante aggredita da due stranieri e negozianti barricati. Arresti dalla Finanza

Avezzano. Due arresti della Finanza dopo il tentativo di irruzione in un negozio da parte di due stranieri senza permesso sotto effetto di alcol e droga. Sono stati momenti di paura quelli vissuti in centro, nella zona di Corso della Libertà, a pochi passi da via Corradini, a poche centinaia di metri dalla stazione. Una commerciante è stata aggredita da due giovani di nazionalità marocchina che cercavano di entrare nel negozio con testate e pugni sulla porta. Provvidenziale l’intervento di una pattuglia della Guardia di Finanza di Avezzano che ha bloccato gli immigrati. Dovranno rispondere di resistenza, violenza privata e ricettazione. Erano inoltre in possesso di un tablet rubato.

Quando gli stranieri hanno provato a entrare, la commerciante ha cercato di tenere ferma la porta. Ha urlato e la scena è stata vista da alcuni passanti che però non se la sono sentita di intervenire perché temevano che i due marocchini fossero armati. Quattro ragazzi che hanno visto quello che stava accadendo hanno chiamato le forze dell’ordine. e proprio in quel momento è passata una pattuglia della guardia di finanza della compagnia di Avezzano, guidata dal comandante Alessio Grillo. Hanno arrestato E.F. A., 24 anni, e M. A., 30 anni, entrambi clandestini. che dopo aver provato a fuggire hanno anche fatto resistenza colpendo con calci e pugni i finanzieri. Sono stati rinchiusi nel carcere san Nicola di Avezzano. Il problema della criminalità nella zona della stazione ma anche in centro sta sollevando nuove paure e i commercianti sono sul piede di guerra. I due arrestati sono difesi dagli avvocati Antonella Mancini e Graziella Rubeo.