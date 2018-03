Nuova giunta ad Avezzano, Eligi (M5S): De Angelis ha dimostrato che per vincere servono 12 liste e 287 candidati

Avezzano. La nuova giunta targata Gabriele De Angelis è appena nata ma già le critiche sono tante. Dopo la presentazione di ieri pomeriggio, e la presa di posizione di alcuni consiglieri comunali, è intervenuto anche Francesco Eligi, capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio che non ha risparmiato qualche frecciata all’attuale maggioranza. “Nuova Giunta ad Avezzano”, ha commentato Eligi, “chissà perché tutti i “responsabili” che sono passati in maggioranza hanno ottenuto qualcosa. Sarà responsabilità a ricompensa? Ottimo presupposto per fare il “Bene della Cittá”. Oggi De Angelis ha dimostrato che per vincere le elezioni occorrono ben 12 liste e 287 candidati…W la Democrazia!”.