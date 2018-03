Due marsicani a Ibiza per rappresentare l’Abruzzo e l’Italia alla Vuelta Mtb

Avezzano. Il ciclismo di Avezzano e di Collarmele uniti a Pasqua in Spagna. Le due società, Avezzano Cycling Team del presidente Colabianchi e l’ASD Collarmele MTB del presidente Ranalli, unite grazie ai loro due atleti Angelo Bossi (Avezzano Cycling Team) e Pierluigi Maccallini (ASD Collarmele) che parteciperanno a una competizione a livello internazionale a Ibiza. La manifestazione si svolgerà in 3 tappe nelle giornate di venerdì, sabato e domenica di Pasqua e saranno i due bikers marsicani a rappresentare l’Abruzzo e l’Italia.

Gli atleti dovranno percorrere 205km e 4810mt di dislivello, sempre in coppia. La manifestazione è molto sentita in Spagna, essendo un “eredità” lasciata 18 anni fa. Siamo infatti alla XVIII edizione della Vuelta a Ibiza in MTB MMR2018 (http://www.ibizabtt.com/vuelta-a-ibiza-en-mountainbike/2018) che vedrà ai blocchi di partenza 1000 concorrenti che per tre giorni si sfideranno per lungo e largo della bellissima isola spagnola.