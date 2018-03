Tornano le uova della solidarietà per i bimbi del Brasile, oggi le volontarie saranno ad Avezzano e Pescina

Avezzano. Tornano le uova di Pasqua della solidarietà per poter donare il sorriso a un bambino brasiliano. Le volontarie dell’associazione “Dona un sorriso. Infanzia missionaria Brasile Onlus” che opera in collaborazione con don Beniamino Resta, ex parroco di Sante Marie e Caruscino, saranno in tutte le parrocchie della Marsica per vendere le uova e destinare il ricavato alla missione. Oggi si potranno acquistare le uova contemporaneamente davanti alla concattedrale di Pescina e alla cattedrale Avezzano dalle 9 alle 13.