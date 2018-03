Cappadocia. Nasce a Cappadocia la cooperativa di comunità per gestire servizi comunali e animare il paese. Nei giorni scorsi è stato organizzato un incontro in Comune al quale hanno preso parte Eleonora Pensa, assessore comunale e Manuela Cozzi, consulente di Confcooperative Abruzzo che ha parlato delle opportunità per un paese come Cappadocia di creare una cooperativa di comunità. “Il nostro obiettivo”, ha spiegato l’assessore Pensa, “è quello di rispondere al bando di Confcooperative e creare un’aggregazione di persone pronte a gestire dei servizi comunali come il verde pubblico e la sentieristica”.