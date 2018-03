Bonificata una discarica abusiva a Villaromana di Carsoli, trovati elementi utili per risalire ai responsabili

Carsoli. Bonificata una discarica abusiva a Villaromana di Carsoli e trovati elementi utili per risalire ai responsabili. Continua da parte dell’amministrazione comunale la bonifica delle aree degradate. Grazie al supporto degli operatori dell’Aciam e della polizia locale sono state individuate delle aree dove sono stati abbandonati rifiuti, elettrodomestici e materiali inerti e via via stanno provvedendo a ripulirle. Ieri mattina una squadra di operatori è entrata in azione nella frazione di Villaromana. Come già avvenuto nelle frazioni di Tufo e Colli di Monte Bove anche in questo caso i terreni poco distanti dalle porte del paese erano completamente invasi dall’immondizia.

I dipendenti dell’Aciam hanno rimosso materassi, vecchi elettrodomestici, degli ingombranti e una mole ingente di rifiuti di ogni tipo. Tra questi sono stati rilevati degli elementi utili a rintracciare gli autori di tali gesti incivili. Ora toccherà alla polizia locale, che già ha passato al vaglio i rifiuti rimossi dalla discarica abusiva di Villaroma, rintracciare i cittadini e sanzionarli.