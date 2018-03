Installano due termoconvettori nella struttura sportiva di Cese ma li rubano poco prima del collaudo

Avezzano. Rubano due termoconvettori nella struttura sportiva di Cese, frazione di Avezzano, subito dopo l’installazione e creano un danno all’intera comunità. I lavori negli spogliatoi dell’edificio non sono ancora terminati ma purtroppo già si devono fare i conti con i danni. Nei giorni scorsi, infatti, i responsabili del centro sportivo sono entrati negli spogliatoi per controllare i lavori e non hanno trovato i due termoconvettori del valore di 1.200 euro. Subito dopo l’indignazione per il furto subito è stata sporta una denuncia contro ignoti per l’accaduto.