Il sindaco ritira le dimissioni e aderisce a Forza Italia. Presentata la nuova giunta di Avezzano (Video)

Avezzano. Revocate le dimissioni e stretti gli accordi, è tempo di sciogliere le riserve sulla formazione della nuova giunta comunale, quella che, con molta probabilità, dovrebbe governare Avezzano per i prossimi cinque anni. Da che fu annunciata l’Anatra zoppa a oggi è passato un lasso di tempo che per gli avezzanesi deve essere sembrato interminabile, ma oggi pomeriggio, all’interno della sala consiliare del Comune marsicano, il sindaco De Angelis ha ufficializzato i cambiamenti amministrativi che erano nell’aria.

La nuova Giunta. Entrano a far parte della nuova squadra Lino Cipolloni e Rocco Di Micco dell’Udc: il primo nella veste di vicesindaco, mentre per il secondo dovremo attendere ancora qualche giorno per conoscerne il ruolo. L’avvocato Leonardo Casciere è l’altra new entry che avrà il compito di agire in merito alla sicurezza cittadina, con il relativo assessorato. Al suo posto ci sarà in consiglio Arianna Stati. Rientra nel team anche la giovane Chiara Colucci, consigliere comunale azzoppata dalle sentenze del Tar e del Consiglio di Stato. Anche per lei si dovrà attendere qualche giorno per capire quali compiti le saranno affidati. Felicia Mazzocchi – probabilmente – occuperà la poltrona del Bilancio, andando a confermare quanto finora anticipato. Restano nell’esecutivo i due ex assessori Crescenzo Presutti e Angela Salvatore, il primo con delega all’Ambiente e la seconda forse al Sociale.

L’adesione a Forza Italia. Il primo cittadino ha aderito a Forza Italia, alla presenza dei parlamentari ed esponenti di centrodestra Nazario Pagano, Antonio Martino e del consigliere regionale Emilio Iampieri. “Con Forza Italia”, ha dichiarato il sindaco, “intendo costruire un nuovo progetto che possa essere di interesse esclusivo della città di Avezzano e della Marsica. Ho accettato anche un’altra sfida, quella di dare un maggiore impegno di tipo politico per la ricostruzione e il rilancio dell’area liberale, produttiva e moderata di centro-destra della provincia dell’Aquila”.

Siamo il 65% della città. “Questo nuovo programma”, ha affermato il sindaco, “si chiamerà Avezzano bene comune e sarà la nuova stella polare da seguire per l’interesse di Avezzano. Le componenti che si sono riunite rappresentano più del 65 per cento dei voti complessivi espressi in questa città. Abbiamo pensato che ricostruire questa maggioranza significa che ricostruire anche la maggioranza dei cittadini che hanno votato sei mesi fa”. Federico Falcone