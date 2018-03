Avezzano Rinasce si appella al sindaco De Angelis: la nostra figura di riferimento è la Dominici

Avezzano. Il Gruppo Consiliare Avezzano Rinasce, alla luce della riunione convocata dal sindaco Gabriele De Angelis giovedì 22 marzo in municipio, nella quale è emersa la volontà di evitare il commissariamento e dunque di continuare ad amministrare la città, vista la necessità di formulare una nuova Giunta che sia di supporto e ausilio al Sindaco, decide di proporre come assessore di riferimento Maria Antonietta Dominici.

“La scelta, operata dal gruppo civico che rappresenta la Lista della coalizione di Gabriele De Angelis che ha ottenuto più consensi in termini di voti, è ricaduta sulla Dominici”, hanno spiegato da Avezzano Rinasce, “seconda degli eletti, riconoscendo alla stessa le qualità necessarie a rappresentare un esecutivo che sia funzionale alla città che deve continuare ad essere amministrata con autorevolezza.

La Dominici, inoltre, andrebbe a soddisfare l’esigenza di una rappresentanza di genere all’interno della Giunta, come la legge impone.

Il Capogruppo Donato Aratari e la Consigliera Dominici hanno ponderato questa scelta sottoposta al Sindaco anche per continuare il discorso di gruppo civico, iniziato con la scelta di Gabriele De Angelis Sindaco, permettendo l’ingresso in Consiglio Comunale di Pierluigi Di Stefano, primo dei non eletti e rispettando in questo modo una regola civile e democratica, come successe a inizio mandato con la scelta di Guido Gatti, primo dei non eletti pre-sentenza “Anatra zoppa”.

Il Gruppo continuerà a sostenere l’amministrazione De Angelis rispettando però la volontà dei cittadini/elettori che hanno creduto nel progetto civico fin dall’inizio dell’avventura”