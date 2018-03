Avezzano: pronta la nuova giunta, oggi l’ufficializzazione. Restano i fedelissimi Presutti e Salvatore

Avezzano. De Angelis resta e si rafforza grazie a un patto “per la città” con Udc e Lega. A distanza di un mese dalla sentenza del consiglio di Stato che ha assegnato 13 seggi all’opposizione il sindaco Gabriele De Angelis, che ha rassegnato da due settimane le dimissioni, fa un passo indietro e torna al timone di Avezzano. Ad affiancarlo non ci sarà più la squadra che per 7 mesi gli è stata al fianco ma una nuova con esponenti di partiti e movimenti che hanno deciso di sposare il suo programma e aiutarlo ad amministrare la città. Secondo le indiscrezioni dell’ultima ora in giunta entreranno due esponenti dell’Udc, uno della Lega, uno di Forza Avezzano e due legati alla vecchia maggioranza. Secondo quanto previsto dalle quote rosa tre posti dovranno essere assegnati alle donne e i restanti agli uomini. Di nomi ne circolano già tanti ma l’ufficialità verrà data solo questa sera alle 17 con la presentazione della giunta e del programma di mandato nella sala consiliare del Comune.

Al fianco del sindaco rimarrà l’assessore all’Ambiente Crescenzo Presutti, suo fedele, e con tutta probabilità Angela Salvatore, espressione di Forza Avezzano e già assessore al Sociale. In quota Udc dovrebbero esserci Lino Cipolloni e Luigia Francesconi, moglie dell’ex assessore al Bilancio Lorenzo De Cesare, e Leonardo Casciere che lascerà i banchi del consiglio per salire in giunta. Ripescata tra gli esclusi Chiara Colucci che potrebbe sedere in giunta come figura di garanzia del sindaco De Angelis. Sulla sedia più alta del consiglio rimarrà il presidente Iride Cosimati, eletta nella lista Avezzano popolare, che nella prossima assise dovrà prendere atto della nuova giunta e con tutta probabilità accogliere due nuovi consiglieri: Rocco Di Micco (Udc) e Arianna Stati (Progetto Leonardo Casciere). Tutti i nodi verranno in ogni caso sciolti questo pomeriggio alle 17 quando il sindaco ufficializzerà l’accordo con Udc e Lega e darà il via alla sua nuova amministrazione. Le scelte di De Angelis stanno creando frizioni e spaccature all’interno della sua coalizione. Tanti infatti sono gli scontenti con i quali il sindaco dovrà fare i conti per evitare di alzare muri che con il passare del tempo diventeranno insormontabili.