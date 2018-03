Nuove tariffe Tari a Tagliacozzo, lunedì la discussione in consiglio. Arriva il regolamento sulle benemerenze

Tagliacozzo. Ci sarà il piano finanziario delle tariffe Tari per il servizio di gestione dei rifiuti anno 2018 al centro della discussione del consiglio comunale di Tagliacozzo convocato dal presidente, Anna Mastroddi, per lunedì alle 9.30. Diversi i punti all’ordine del giorno: dal piano finanziario delle tariffe Tari, al documento Unico di Programmazione (Dup) – Periodo 2018/2020. Si dovrà poi approvare il bilancio di previsione 2018/2020 che sarà oggetto di discussione da parte degli amministratori di maggioranza e opposizione.

Nell’assise, inoltre, verrà anche approvato un nuovo regolamento di contabilità e un nuovo regolamento per il servizio di economato e agenti contabili. Sempre durante la discussione si parlerà anche del nuovo regolamento per la concessione delle benemerenze civiche e della modifica al regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari comunali. Uno spazio verrà lasciato alle interrogazioni.