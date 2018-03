Avezzano aderisce all’Earth Hour. Spenta per un’ora l’illuminazione del Comune e di piazza Orlandini

Avezzano. Anche il Comune di Avezzano aderirà all’Earth Hour (Ora della Terra), una grande mobilitazione globale promossa dal WWF, avente l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione riguardo ai problemi legati al cambiamento climatico attraverso il gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora. La Città di Avezzano, al fine di incentivare comportamenti volti ad un utilizzo più attento e consapevole dell’energia, interromperà l’illuminazione del Palazzo Municipale e della fontana luminosa sita in P.zza Orlandini questa sera dalle 20.30 alle 21.30. Gli amministratori invitano la cittadinanza a compiere lo stesso gesto nei modi e nei tempi più consoni alle proprie esigenze. Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente link http://www.oradellaterra.org/ora-della-terra-wwf/