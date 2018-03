Finisce in prognosi riservata dopo una caduta, operaio ferito nel nucleo industriale di Avezzano

Avezzano. Rimane ferito durante il lavoro in un’azienda del nucleo industriale di Avezzano. Si tratta di un operaio di 57 anni, A.M., di Pescara, che secondo la ricostruzione sarebbe caduto da una scala sbattendo la testa e riportando fratture sul volto. Il lavoratore, dipendente di una ditta che si occupa di interventi di manutenzione, stava lavorando all’interno dell’area riservata alla Saes Technologies. Durante l’intervento sarebbe caduto da un’altezza di due metri finendo a terra.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Avezzano che hanno eseguito gli accertamenti per la ricostruzione dell’incidente. Il personale del 118, prontamente intervenuto, ha prestato le prime cure e successivamente lo ha trasferito all’ospedale dell’Aquila in prognosi riservata. Le sue condizioni non sono gravi e nei prossimi giorni verrà sottoposto ad un intervento chirurgico al viso. Non sarebbe in pericolo di vita.