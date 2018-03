Lotta al tumore, fondi dal sindaco Santilli alla Susan G. Komen per gli screening gratuiti ai meno abbienti

Celano. Lotta al tumore, il sindaco di Celano, Settimio Santilli consegna i fondi raccolti alla Susan G. Komen per gli screening gratuiti ai meno abbienti. Nella giornata di ieri è stato consegnato alla dottoressa Ivana Appolloni, direttore generale di Susan G. Komen Italia, l’assegno delle donazioni per la lotta al tumore del seno che venne raccolto a Celano il 13/14 ottobre 2017. “Grazie a questi fondi”, ha commentato Santilli, “anche alle persone meno abbienti di fare uno screening gratuito per prevenirlo. Grazie all’iniziativa di Maria Antonietta Zaurrini, alla collaborazione della confraternita del Santissimo Sacramento e S. Martiri, Amici della Serra Roberto nel Cuore e a tutti coloro che hanno dimostrato sensibilità con le donazioni. Nel 2018 continueremo con questa splendida iniziativa”.