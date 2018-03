Al teatro dei Marsi è tutto pronto per “Je fàttappòsta” la nuova commedia di Giovanbattista Pitoni

Avezzano. Oggi, dalle ore 20.45 presso il teatro dei Marsi, andrà in scena la nuova commedia dialettale di Giovanbattista Pitoni, intitolata “je fàttappòsta”. Questa rappresentazione teatrale, diretta dalla regia di Guido Marcellini, verrà impreziosita dalla presenza del maestro Danilo Murzilli, che con la sua fisarmonica allieterà la quattordicesima perla di Pitoni, che dal 1996 non ha mai smesso di lavorare alle sue rappresentazioni teatrali dell’Avezzano che fu.

I biglietti, al costo di € 10, sono in vendita presso la pasticceria Carmignani e la cartoleria Putaturo (via Corradini), gran caffè e libreria Rusconi (corso della libertà), il baretto (via Marconi) e il chioschetto caffè Italia (via cavalieri di Vittorio Veneto). Due ore prima dello spettacolo sarà comunque possibile acquistare i biglietti direttamente al teatro dei Marsi. @francescoproia